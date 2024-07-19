Yabancılar dairesinde hizmet felç oldu

Almanya'da pandemi döneminde randevulu sisteme geçiş, personel yetersizliği ve son dönemde özellikle Ukrayna'dan mülteci akını ile Türklere çifte vatandaşlık hakkı tanınması, vatandaşlık dairelerinin yükünü artırdı. Ülke genelinde daireler çalışamaz duruma geldi. Kalifiye işçi açığını kapatmak için gelecek olanların önü tıkanınca alternatif arayışlar başladı.Baden Württemberg Eyaleti, acil ihtiyaç olan uzman eleman gelişini hızlandırmak için yabancılar dairesiyle koordineli çalışacak iki yeni ajans kurma kararı aldı. Sadece ülkeye gelecek kalifiye işçilerin işlemlerinin yapılacağı Stuttgart'taki ajans, sağlık ve bakım mesleklerine yönelik işlemleri, Karlsruhe'deki ajans ise diğer tüm meslekler için işlemleri yürütecek.Yaklaşık bir yıl önce eyaletin Göç ve Mültecilerden Sorumlu Bakanı Marion Gentges (CDU), uzman işgücü göçü için bir ajans kurma inisiyatifi başlatmıştı. Ekonomi çevreleri de bu girişimi destekledi. Eyalette Yabancı Uzmanların Göçü için Eyalet Ajansı (LZF) adı altında yeni oluşum kararı alındı. Söz konusu ajansın diğer eyaletlere yayılması da bekleniyor. FRANKFURTKovid-19 pandemisi sırasında randevulu sisteme geçiş, personel yetersizliği, iş yükünün artması, Almanya'da yabancılar dairelerini iş yapamaz hale getirdi. Yabancılar dairesinin, sistemlerinde on binlerce elektronik posta birikti. Oturum süreleri sona erenler mağduriyet yaşadı. Göçmen kökenlilerin Alman vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yabancılar dairesine devriyle iş yükü katlandı. Bazı kentlerde işlem yapmak isteyenler geceden sıraya girer oldu.