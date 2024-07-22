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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Güllerle karşıladılar

Avrupalı Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere akın akın Türkiye’ye giderken memleketlerinde güllerle karşılanıyor. Dronelerle üzerlerine gülsuyu serpiliyor

Güllerle karşıladılar
Vatan hasreti gidermek, akrabalarıyla kucaklaşmak ve tatil yapmak için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden anavatanları Türkiye'ye giden Türkler, memleketlerinde güllerle karşılanıyor. Köln kentinden Kayseri'ye giden 200'e yakın Avrupalı Türk havalimanında çiçeklerle karşılandı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ise Avrupalı Türklerin üzerine dronelerle gülsuyu serpildi. Kayseri'de "Cennet Türkiye'mize Hoş Geldiniz" pankartı açıldı. Bazı kentlerde de şehirlerin girişine 'Hoş geldiniz' pankartları asıldı. Avrupalı Türkler, bu sıcak karşılama karşısında duygulu anlar yaşadı. KAYSERİ
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Güllerle karşıladılar
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