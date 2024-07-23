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Haberler Avrupa Haberleri Irkçılıktan arınma bahanesiyle tahliye isteyecek
Giriş Tarihi: 23.7.2024

Irkçılıktan arınma bahanesiyle tahliye isteyecek

On kişinin katili Beate Zschaepe, müebbet hapis cezasında indirim için yeniden ırkçılıktan arınma programına başvurdu. Zschaepe’nin ilk başvurusu reddedilmişti

Irkçılıktan arınma bahanesiyle tahliye isteyecek
Sekizi Türk, 10 kişinin katil zanlısı olan, düzenledikleri bombalı saldırılarda onlarca kişinin yaralanmasına yol açan, banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütü elebaşlarından Beate Zschaepe, erken tahliye için yeniden girişimde bulundu. Kadın cezaevinde kalan ve daha önce ırkçılıktan arınma programlarına başvuran, ancak kabul edilmeyen Zschaepe, yeniden müracaat etti.




'DESTEKÇİLERİ AÇIKLA'
Zschaepe'nin avukatı Mathias Grasel, "Sağcı fikirler artık kendisi için bir rol oynamıyor" açıklamasında bulundu. Zschaepe'nin bu girişimi, taktiksel adım olarak yorumlandı. Sol Parti Saksonya Eyalet Parlamentosu üyesi Kerstin Köditz, Zschaepe'nin samimiyetinden şüphe duyduğunu ifade etti, "Hafifletme veya ceza indirimi umduğundan şüpheleniyorum. Destekçilerin kimler olduğunu söylemeli" dedi.

IRKÇI DÜŞÜNCEDEN ARINDIĞINI İLERİ SÜRECEK
IRKÇILIKTAN arınma programları ırkçılık suçundan hüküm giyen mahkûmların şartlı tahliye edilmelerinde ya da cezalarını erken bitirmelerinde etkili oluyor. 49 yaşındaki Beate Zschaepe de söz konusu programlara katıldıktan sonra ırkçı düşünceden tamamen arındığını ileri sürüp tahliyesini talep edecek. Zschaepe, kursların sonunda kanunen şartları yerine getirdiği için tahliyesinin önünü açabilecek. FRANKFURT

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Irkçılıktan arınma bahanesiyle tahliye isteyecek
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