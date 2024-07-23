Irkçılıktan arınma bahanesiyle tahliye isteyecek

Sekizi Türk, 10 kişinin katil zanlısı olan, düzenledikleri bombalı saldırılarda onlarca kişinin yaralanmasına yol açan, banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütü elebaşlarından Beate Zschaepe, erken tahliye için yeniden girişimde bulundu. Kadın cezaevinde kalan ve daha önce ırkçılıktan arınma programlarına başvuran, ancak kabul edilmeyen Zschaepe, yeniden müracaat etti.Zschaepe'nin avukatı Mathias Grasel, "Sağcı fikirler artık kendisi için bir rol oynamıyor" açıklamasında bulundu. Zschaepe'nin bu girişimi, taktiksel adım olarak yorumlandı. Sol Parti Saksonya Eyalet Parlamentosu üyesi Kerstin Köditz, Zschaepe'nin samimiyetinden şüphe duyduğunu ifade etti, "Hafifletme veya ceza indirimi umduğundan şüpheleniyorum. Destekçilerin kimler olduğunu söylemeli" dedi.IRKÇILIKTAN arınma programları ırkçılık suçundan hüküm giyen mahkûmların şartlı tahliye edilmelerinde ya da cezalarını erken bitirmelerinde etkili oluyor. 49 yaşındaki Beate Zschaepe de söz konusu programlara katıldıktan sonra ırkçı düşünceden tamamen arındığını ileri sürüp tahliyesini talep edecek. Zschaepe, kursların sonunda kanunen şartları yerine getirdiği için tahliyesinin önünü açabilecek. FRANKFURT