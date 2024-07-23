Yardımın geri ödenmesindeki tutarsızlık kafa karıştırdı

Almanya'da 400 binden fazla şirket veya kişiden koronavirüs yardımını geri ödemesi istendi. Bu kişilerin çoğu hukuki yollara başvurdu. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) söz konusu yardımı alanların yüzde 50'sinden geri ödeme talep edilmesine rağmen Berlin'de oranın sadece yüzde 5 olması süreçte etkili oldu.Eyaletler arasındaki onay ve geri ödeme prosedürlerindeki tutarsızlık, eleştirinin odağında yer aldı. Tutarsızlık nedeniyle açılan davalarda farklı sonuçlar çıktı. Bazı mahkemeler geri ödeme kararlarını iptal ederken, kararı yasal bulanlar da olunca Federal Ekonomi Bakanlığı, standart getirme çalışması başlattı.