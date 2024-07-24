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Giriş Tarihi: 24.7.2024

Kalifiye göçmene vergi muafiyeti tepki çekti

Alman Hükümeti’nin yurtdışından gelecek kalifiye işçilerin maaşlarından üç yıl vergi kesilmemesi önerisi, işverenin tepkisini çekti. İşverenler, ‘Vergi adaletiyle çelişiyor’ dedi

İbrahim TAŞ
Kalifiye göçmene vergi muafiyeti tepki çekti
Nitelikli işçi bulma konusunda büyük sıkıntı içerisinde olan Almanya'da koalisyon hükümeti, ülkeyi kalifiye göçmenler için çekici hale getirmek amacıyla vergi muafiyeti planladı. Plana önce muhalefet partileri, "Bu, kendi halkımıza karşı kabul edilemez bir ayrımcılık olur" diye tepki verdi. Şimdi ise işverenler "Çalışanlar arasında huzursuzluk çıkar" uyarısı yaptı.

İŞVERENLER İKNA OLMADI
Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Rainer Dulger, "Teklif vergi adaletiyle çelişiyor, yanlış iç politika sinyali gönderiyor. Tüm çalışanlar için brütten daha fazla net geçerli olmalı. İnsanlar ülkeye geldiklerinde kalacakları ev, çocuk bakım yeri bulamıyor. İkna olmadık" dedi.
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Kalifiye göçmene vergi muafiyeti tepki çekti
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