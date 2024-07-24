Kalifiye göçmene vergi muafiyeti tepki çekti

Nitelikli işçi bulma konusunda büyük sıkıntı içerisinde olan Almanya'da koalisyon hükümeti, ülkeyi kalifiye göçmenler için çekici hale getirmek amacıyla vergi muafiyeti planladı. Plana önce muhalefet partileri, "Bu, kendi halkımıza karşı kabul edilemez bir ayrımcılık olur" diye tepki verdi. Şimdi ise işverenler "Çalışanlar arasında huzursuzluk çıkar" uyarısı yaptı.Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Rainer Dulger, "Teklif vergi adaletiyle çelişiyor, yanlış iç politika sinyali gönderiyor. Tüm çalışanlar için brütten daha fazla net geçerli olmalı. İnsanlar ülkeye geldiklerinde kalacakları ev, çocuk bakım yeri bulamıyor. İkna olmadık" dedi.