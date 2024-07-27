Seçim yaklaştıkça ipler geriliyor

Almanya'dakoalisyon ortakları SPD, FDP ve Yeşiller arasında sular durulmuyor. Sürekli uzlaşmazlık ve kriz yaşanırken, FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner, SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich'i hedef aldı. Lindner, "Hükümetin 2025 seçimlerine kadar istikrarı açısından en büyük endişem SPD Meclis Grubu" dedi.FDP'li politikacı, "Mützenich birkaç gün içinde güvenlik, bütçe politikaları ve vatandaşlık geliri konusunda hükümetin temel kararlarını sorguladı" diye konuştu. Lindner, partilerin yavaş yavaş seçime yönelik pozisyon almaya başladığını ifade etti. SPD'den ise "Parlamentonun görevi FDP'li Maliye Bakanı'nı memnun etmek değildi" yanıtı geldi. BERLİN