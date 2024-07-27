Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Seçim yaklaştıkça ipler geriliyor
Giriş Tarihi: 27.7.2024

Seçim yaklaştıkça ipler geriliyor

FDP’li Maliye Bakanı Christian Lindner, koalisyon için en büyük tehdidin SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich olduğunu dile getirdi. Lindner’in sözleri gerginliği artırdı

Seçim yaklaştıkça ipler geriliyor
HEDEF GÖSTERDİ
Almanya'da koalisyon ortakları SPD, FDP ve Yeşiller arasında sular durulmuyor. Sürekli uzlaşmazlık ve kriz yaşanırken, FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner, SPD'nin Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich'i hedef aldı. Lindner, "Hükümetin 2025 seçimlerine kadar istikrarı açısından en büyük endişem SPD Meclis Grubu" dedi.




POZİSYON ALIYORLAR
FDP'li politikacı, "Mützenich birkaç gün içinde güvenlik, bütçe politikaları ve vatandaşlık geliri konusunda hükümetin temel kararlarını sorguladı" diye konuştu. Lindner, partilerin yavaş yavaş seçime yönelik pozisyon almaya başladığını ifade etti. SPD'den ise "Parlamentonun görevi FDP'li Maliye Bakanı'nı memnun etmek değildi" yanıtı geldi. BERLİN
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçim yaklaştıkça ipler geriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA