Sahte belgeyle hızlı kariyere hapis cezası

Almanya'nın Duisburg-Essen Üniversitesi'nde profesörlük unvanıyla ders verirken, diplomalarının sahte olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Ü. (48), davasında sonuç açıklandı. Duisburg'da görülen davada Ahmet Ü.'ye iki yıl tecilli hapis cezası ile 14 bin 600 euro para cezası verildi. Hâkim, "Artık bilim insanı olarak çalışamayacaksınız" dedi.Öğretmen olarak göreve başlayan ancak, girdiği sınavlar ile doktora tezi belgelerinin sahte olduğu ortaya çıkan sanık, önceki duruşmaların aksine son duruşmada yaptıklarını gözyaşlarıyla itiraf etti. Ahmet Ü., suçlamaları doğrularken, sürekli terfi ettirildiğini ve hayır demediğini dile getirdi. Yıllarca uyum için çalıştığını duruşmada ifade eden Ü., "Şimdi buna zarar verdim" dedi.Duruşmada her şeyin ortaya çıkması üzerine rahatladığını söyleyen sanık Ahmet Ü., tanınırlık arzusunun kendisini cezbettiğini ifade etti, psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı. Hâkim, sahte belgeler düzenlemek, dolandırıcılık ve yetkisiz akademik unvanlar kullanmak suçlamalarıyla ceza verirken, sanığın itirafı, samimi pişmanlığı ve sabıka kaydının olmamasının cezayı hafiflettiğini belirtti.Türkiye'de bir şirkette şu an ekonomi ve politika danışmanlığı yapan Ahmet Ü., Duisburg'da Türkçe öğretmeni, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti'nin din ve uyum politikaları danışmanı ve Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Prof. Dr. unvanıyla çalışmıştı. Ahmet Ü., İslam dini derslerinin tanıtımında ve zan altında bırakılan cami dernekleriyle işbirliği görüşmelerinde rol almış, bir dönem kendini eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in danışmanı olarak lanse etmişti.Savcı, sanık Ahmet Ü.'nün sahte diplomalarla elde ettiği 711 bin euro gelirin de geri alınmasını istedi. Hâkim, Duisburg bölge yönetiminin söz konusu parayı 'görevine uygun şekilde iş gücü sağladığı' gerekçesiyle geri istemediğine atıfta bulunarak, yapılacak bir şey olmadığını söyledi, "Ellerim bağlı" dedi.