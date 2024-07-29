Sınırda sıkı kontrol devam edecek

Düzensiz göçle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Genel olarak Almanya sınırlarını, sıkı şekilde kontrol etmeye devam etme niyetindeyiz. Daha önce de açıkladığım gibi, düzensiz göçü sınırlamak istiyoruz. Sayıların düşmesi gerekiyor" dedi. Scholz, ülkeye kaçak giren ve geçerli sebebi olmaksızın iltica başvurusunda bulunanların sayısının azalması gerektiğini vurguladı.Almanya'da, iş gücü göçünün gerekli ve düzenli göçün arzulanan durum olduğunu aktaran Scholz, "Düzensiz olarak bize gelen çok insan var. Korunma talebiyle geldiklerini söylüyorlar ama iltica için sebep sunamıyor, red cevabı alıyorlar" dedi. Almanya, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında kontroller yapıyor. Paris Olimpiyatları boyunca da Fransa sınırındaki kontrol sürecek.