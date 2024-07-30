400 bin konut hedefi suya düştü

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo), ülkede konut inşaatının önümüzdeki birkaç yıl içinde düşmeye devam etmesini bekliyor. Yeni inşa edilen konut sayısı 2026'da 175 bine kadar gerileyecek. Bu da 2022'deki yaklaşık 300 bin konut sayısından yüzde 40 daha az anlamına geliyor. Ülkede sıkıntı yaşanmaması için yılda 400 bin konut yapımı hedeflenmişti.IFO inşaat uzmanı Ludwig Dorffmeister, "Tahmin belirsizliklerle dolu, ancak en geç 2026'da 200 bin sınırının altına düşeceğimiz oldukça açık" dedi. Sorunun sadece Almanya ile sınırlı olmadığı aktarıldı ve Batı Avrupa'daki 15 ülkede yeni konut sayısının toplamda yılda 1.5 milyondan 1.2 milyona düşeceği öngörüldü. "Durum kiracılar açısından oldukça olumsuz" denildi. MÜNİH