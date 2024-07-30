Müslüman avında ölümden döndü

Münih kentinin Pasing semtinde arkadaşı ile birlikte şehir merkezinde gezintiye çıkan Ali K. (25), 40 yaşındaki ırkçı ve akıl hastası Werner P. adlı Almanın bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Mümkün olduğu kadar çok Müslüman öldürmek amacıyla yanına iki mutfak bıçağı alarak sokağa çıkan saldırgan, Ali K.'yı sırtı ve omzundan bıçakladı.Hastanede tedavi altındayken açıklama yapan Ali K., "Arkadaşımla şehirde yürürken arkadan biri sırtımdan bıçakladı. Ne oluyor diye döndüğümde bu kez omzumun ön kısmına bıçak darbesi aldım. O anda arkadaşım beni hızla çekerek saldırgandan uzaklaştırdı. Saldırgan önümüzde 18 yaşındaki bir genci yine arkasından bıçakladı. Başörtülü bir kadına yöneldi" şeklinde konuştu.Saldırıda ilk bıçak darbesinin sırtında 8, omzunda ise 4,5 cm derinlikte yara oluşturduğunu söyleyen Ali K., "Bıçak kalbime de isabet edebilirdi. Başkası da yaralanmasın diye 'Elinde bıçak var, uzaklaşın' diye defalarca bağırdım. Saldırgan bir ara dondu kaldı. O sırada polis gelip bıçağı atmasını söyleyince denileni yaptı. Bizi tedaviye aldılar" diye olay anını anlattı.Ali K.'yı Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan hastanede ziyaret edip, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Baba Fehmi K. ise oğlunun olaydan sonra uyuyamadığını, panik ataklar yaşadığını ve oda kapısının sürekli kilitli olmasını istediğini söyledi.Polisin yaptığı eylemlerle dikkatini çektiği belirtilen 40 yaşındaki Werner P.'nin son olarak psikolojik hastalar için tahsis edilmiş bir dairede kaldığı aktarıldı. Saldırganın cezai ehliyetinin bulunmadığı ifade edildi.