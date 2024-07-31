CDU, yardım parasının kesilmesinde ısrarcı

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 100 binden fazla kişiye ödenen sosyal yardım parasının kesilmesini talep etti. Linnemann, bu kişilerin sunulan işleri kabul etmeyerek çalışmak istemediklerini gösterdiklerini belirtti. CDU, "Yardımdan daha çok mülteciler fayda sağlıyor" açıklaması yaptı.Söz konusu yardımın Almanya'ya göç etmek için güçlü bir teşvik olduğu da aktarıldı. Ukraynalılardan örnek verildi ve 722 bin Ukraynalının bu yardımdan yararlandığı, bu kişilerin 506 bininin çalışabilecek durumda olduğu aktarıldı. Haziran ayı itibarıyla, vatandaşlık yardımı alan yaklaşık 513 bin Suriyeli bulunduğuna, onları yaklaşık 200 bin Afgan'ın takip ettiğine dikkat çekildi.