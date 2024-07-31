Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri CDU, yardım parasının kesilmesinde ısrarcı
Giriş Tarihi: 31.7.2024

CDU, yardım parasının kesilmesinde ısrarcı

Almanya’da son günlerin en çok konuşulan konusu, vatandaş parası adı altındaki sosyal yardım oldu. CDU, çalışmayandan bu paranın kesilmesinde ısrarcı

TEVFİK KARA
CDU, yardım parasının kesilmesinde ısrarcı
Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 100 binden fazla kişiye ödenen sosyal yardım parasının kesilmesini talep etti. Linnemann, bu kişilerin sunulan işleri kabul etmeyerek çalışmak istemediklerini gösterdiklerini belirtti. CDU, "Yardımdan daha çok mülteciler fayda sağlıyor" açıklaması yaptı.

DÜZENSİZ GÖÇ İÇİN TEŞVİK
Söz konusu yardımın Almanya'ya göç etmek için güçlü bir teşvik olduğu da aktarıldı. Ukraynalılardan örnek verildi ve 722 bin Ukraynalının bu yardımdan yararlandığı, bu kişilerin 506 bininin çalışabilecek durumda olduğu aktarıldı. Haziran ayı itibarıyla, vatandaşlık yardımı alan yaklaşık 513 bin Suriyeli bulunduğuna, onları yaklaşık 200 bin Afgan'ın takip ettiğine dikkat çekildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
CDU, yardım parasının kesilmesinde ısrarcı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA