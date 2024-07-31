Monheim’a kuruluyor Türk mahallesi

Monheim am Rhein kasabası, Fransa ve İsrail mahallelerinden sonra Türk mahallesi oluşturma projesini onayladı. Türk mahallesi için 5.3 milyon euro harcanarak arsalar satın alındı. 40 bin metrekare üzerine kurulacak mahallede 53 müstakil ev, 138 dairelik 12 apartman planlandı. Sokak adları Türkçe olacak.Kasabanın bağımsız Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, "Amacımız, genç ailelerin ve yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılayan, modern bir yaşam alanı oluşturmak" dedi. Zimmermann, daha önce kurulan mahallelerin genç aileler arasında oldukça popüler olduğunu söyledi. Çalışmanın başlangıç tarihi ise henüz belirsiz.Belediyeplanı yan kuruluşu olan Monheimer Wohnen ve inşaat şirketi Paeschke ile birlikte hayata geçirecek. Planda dinlenme, azaltılmış trafik alanları ve bol yeşil alan bulunacak. Cadde isimlerini, Monheim'in kardeş şehri olan Ataşehir önerecek. En büyüğü Türk mahallesi olacak. Kasabada bir sokağa Mevlana Rumi Caddesi adı verilmişti.