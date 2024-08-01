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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Alman ekonomisi krize saplandı

Belirsizlik derinleşti, yatırım durdu, hane halkı kötü zaman için para biriktirmeye başladı. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, “Kriz var, iyileşme beklenmiyor” dedi

Alman ekonomisi krize saplandı
Alman ekonomisi alarm vermeye başladı. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, "Ekonomi krize sıkışıp kaldı" dedi.
Fuest'e göre resesyondan kıl payı kurtulan ekonomi, bu yıl sadece hafif bir büyüme kaydetti. Tüm yıl için de hafif büyüme bekleniyor.
IFO Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "İhracat sektöründe şu anda dinamizm eksikliği var. Ekonomideki moral bozukluğu devam ediyor" dedi.
Birikmiş siparişlerdeki düşüş sürüyor, yeni siparişler alınamıyor. Yılın 3. çeyreğinde iyileşme beklenmiyor. İş ortamı kötüleşti. FRANKFURT



YATIRIM DURDU, BİRİKİM ARTTI
Ülkenin önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, ekonomik duruma ilişkin yaptığı analizde, "Ülkedeki belirsizlik o kadar büyük ki, hane halkları ve şirketler daha kötü zamanlardan korkarak harcama veya yatırım yapmak yerine daha fazla para biriktiriyorlar. Tasarruf oranı, birkaç yıl öncesine kıyasla ve yurtdışına göre çok daha yüksek. Neredeyse yüzde 15 seviyesinde ve yatırımlar son derece kötü durumda" diye yazdı.

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Alman ekonomisi krize saplandı
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