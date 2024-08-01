Alman ekonomisi krize saplandı

Alman ekonomisi alarm vermeye başladı. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, "Ekonomi krize sıkışıp kaldı" dedi.Fuest'e göre resesyondan kıl payı kurtulan ekonomi, bu yıl sadece hafif bir büyüme kaydetti. Tüm yıl için de hafif büyüme bekleniyor.IFO Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "İhracat sektöründe şu anda dinamizm eksikliği var. Ekonomideki moral bozukluğu devam ediyor" dedi.Birikmiş siparişlerdeki düşüş sürüyor, yeni siparişler alınamıyor. Yılın 3. çeyreğinde iyileşme beklenmiyor. İş ortamı kötüleşti. FRANKFURTÜlkenin önde gelenekonomi gazetelerindenHandelsblatt, ekonomik durumailişkin yaptığı analizde, "Ülkedekibelirsizlik o kadar büyük ki, hane halklarıve şirketler daha kötü zamanlardan korkarakharcama veya yatırım yapmak yerine dahafazla para biriktiriyorlar. Tasarruf oranı, birkaçyıl öncesine kıyasla ve yurtdışına göre çok dahayüksek. Neredeyse yüzde 15 seviyesinde ve yatırımlarson derece kötü durumda" diye yazdı.