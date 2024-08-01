Alman ekonomisi krize saplandı

Alman ekonomisi alarm vermeye başladı. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, "Ekonomi krize sıkışıp kaldı" dedi.
Fuest'e göre resesyondan kıl payı kurtulan ekonomi, bu yıl sadece hafif bir büyüme kaydetti. Tüm yıl için de hafif büyüme bekleniyor.
IFO Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "İhracat sektöründe şu anda dinamizm eksikliği var. Ekonomideki moral bozukluğu devam ediyor" dedi.
Birikmiş siparişlerdeki düşüş sürüyor, yeni siparişler alınamıyor. Yılın 3. çeyreğinde iyileşme beklenmiyor. İş ortamı kötüleşti. FRANKFURT
YATIRIM DURDU, BİRİKİM ARTTI
Ülkenin önde gelen
ekonomi gazetelerinden
Handelsblatt, ekonomik duruma
ilişkin yaptığı analizde, "Ülkedeki
belirsizlik o kadar büyük ki, hane halkları
ve şirketler daha kötü zamanlardan korkarak
harcama veya yatırım yapmak yerine daha
fazla para biriktiriyorlar. Tasarruf oranı, birkaç
yıl öncesine kıyasla ve yurtdışına göre çok daha
yüksek. Neredeyse yüzde 15 seviyesinde ve yatırımlar
son derece kötü durumda" diye yazdı.