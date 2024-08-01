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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Karsu, rüya gibi bir düğünle evlendi

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez mutluluğa ‘Evet’ dedi. Sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu, Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı

Karsu, rüya gibi bir düğünle evlendi
Sesi ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden şarkıcı Karsu, gelin oldu. Uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu, özel günlerinden kareleri sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Karsu, Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı. Karsu'nun kız alma videosu ise eğlenceli ve duygusal anlarıyla ilgi odağı oldu. Hollandalı damat, Karsu'yu gelinlikle karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Karsu, düğününde iki farklı gelinlik tercih etti.



Mike Schrama, Karsu'yu gelinlikle karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
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Karsu, rüya gibi bir düğünle evlendi
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