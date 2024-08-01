Karsu, rüya gibi bir düğünle evlendi

Sesi ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden şarkıcı Karsu, gelin oldu. Uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu, özel günlerinden kareleri sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Karsu, Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı. Karsu'nun kız alma videosu ise eğlenceli ve duygusal anlarıyla ilgi odağı oldu. Hollandalı damat, Karsu'yu gelinlikle karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Karsu, düğününde iki farklı gelinlik tercih etti.Mike Schrama, Karsu'yu gelinlikle karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.