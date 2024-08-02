Mesut Özil’e paylaşım linci

Alman Milli Futbol Takımı'na attığı gol ve verdiği gol paslarıyla büyük katkı yapan, Dünya Kupası'na uzanmasını sağlayan Mesut Özil, yeniden hedef seçildi. Arsenal'de forma giyerken Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirince linç edilen Özil, bu kez Filistin paylaşımı yapınca hedef oldu.Fikir özgürlüğünü ağızlarından düşürmeyenler ve her fırsatta Türkiye'ye bu konuda ders vermeye kalkanlar, söz konusu paylaşımın hedefinde İsrail olunca tüm özgürlükleri unuttu. Özil'in İsrail'i çarpıyla işaretleyip, Filistin yazdığı haritayı paylaşması üzerine Birlik Partileri (CDU/CSU), linç başlattı.CSU Genel Sekreteri Martin Huber, Bild'in Özil'in paylaşımıyla ilgili düşüncesini sormasına, "İnanılmaz, kabul edilemez. Mesut Özil, açık antisemitizmi ve Bozkurtlar'a yakınlığı ile başarısız uyumun örnek vakasıdır. Artık Almanya için oynamaması iyi bir şey" diye yanıt verdi.CDU milletvekili Gitta Connemann daha ileri giderek 2010 Dünya Kupası'ndaki başarılarından dolayı milli takım oyuncularına verilen ve spor dalında en yüksek devlet onuru olan Gümüş Defne Yaprağı ödülünü geri vermesini istedi, "Bu onura artık layık değil" dedi.Filistin ile ilgili düşüncesini yıllardır paylaşan Mesut Özil, son paylaşımından sonra linç edildi. Özil'e sosyal medyada takipçilerinden ise destek yağdı. Özil'e, 'Doğrudan asla şaşma' mesajları gönderildi.Mesut Özil'in, milli takım ile çıktığı 92 maçta Almanya 62 galibiyet, 15 beraberlik, 15 de mağlubiyet aldı. Mesut bu maçlarda 23 gol attı, 40 golün pasını verip milli takımda gelmiş geçmiş en çok asist yapan futbolcu oldu. Genç milli takımlarda da 27 maça çıkan Mesut, 9 gol atmıştı. Özil son olarak Türkiye-Hollanda maçını Erdoğan ile izleyince hedef olmuştu.