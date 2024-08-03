Kişi başına düşen borç 29 bin euro

Federal Hükümet, eyaletler, belediyeler ve belediye birlikleri ile sosyal güvenlik dahil tüm kamu bütçesinin, 2023 yılı sonunda kamu dışı sektöre 2 trilyon 445 milyar euro borçlandığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi, bu rakamın ülkede kişi başına 28 bin 943 euro borç anlamına geldiğini aktardı. Kişi başı borç miktarı 2022'ye kıyasla 778 euro artış gösterdi. Verilere göre Federal Hükümet, 2023 yılı sonunda 1 trilyon 696 milyar euro borçlandı. Borç seviyesi, 2022 yılı sonuna göre 75.9 milyar euro yani yüzde 4.7 artış gösterdi.