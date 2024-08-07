Uzlaştılar derken yeni kriz çıktı

Uzun tartışmalar sonrası 2025 bütçe taslağı üzerinde uzlaşma sağladıklarını duyuran koalisyon ortakları, müzakere için tekrar bir araya gelecek. Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, 2025 bütçesi için yeniden müzakere talep etti. Bakan, bazı hükümet planlarının anayasaya aykırı riskler taşıdığına dair raporları gerekçe gösterdi.Lindner, Kalkınma Bankası (KfW) fonundan artan 4.9 milyar euronun gaz fiyatlarının sübvansiyonunda kullanılması fikrini örnek gösterdi. Hükümet daha önce pandemiyle mücadeleye ayırıp kullanmadığı milyarlarca euroyu, iklim krizi fonuna aktarmıştı. Karar anayasaya aykırı bulunmuştu. Bütçede açık oluşunca da kısıtlamalar getirmişti.Lindner'in çağrısının ardından muhalefet partisi CSU'nun Genel Sekreteri Martin Huber, "Koalisyon bir kez daha bütçe konusunda başarısız. Şansölye tatilde. Bu kabul edilemez ve vatandaşlara karşı saygısızlıktır" dedi. Huber, Başbakan'ın derhal tatile son vermesini de istedi.FRANKFURTİktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Saskia Esken, Lindner'in açıklamayı televizyonda yapmasını eleştirdi. Esken, "Şeffaflıktan bahsediyor ama hükümet içinde şeffaflık sağlamadı. Kişisel çıkarına hizmet ediyor. Hükümete tekrar zarar verdi" açıklamasında bulundu.