‘Milliyetin açıklanması ırkçılığı besler’

Alman Hükümeti'nin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, polis bülteninde milliyet açıklanması kararına sert çıktı. Ataman, "Alman basınında köken genellikle yabancılar söz konusu olduğunda gündeme gelir. Bu 'suçlu yabancılar' şeklindeki ırkçı stereotipleri besleyen, ayrımcılığı teşvik eden yanıltıcı görüntüye yol açabilir" dedi.Ataman, "Milliyetlerin genel olarak belirtilmesi, sözde şeffaflık vaat eder. Kriminalite araştırmalarından elde edilen bulgular, köken veya milliyetin tek başına suçları açıklayamadığını gösteriyor. Milliyet, yalnızca olayın aydınlatılması için önemliyse belirtilmeli" diye konuştu. NRW polisi, basın kuruluşlarınca çok sorulduğu için milliyet açıklama kararı almıştı. KÖLN