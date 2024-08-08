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Giriş Tarihi: 8.8.2024

Otel çöktü, iki kişi öldü

Almanya’nın Trier kenti yakınlarındaki Kröv’de tarihi otel önceki gece çöktü. Biri çocuk dokuz kişinin enkaz altında kaldığı olayda, iki kişi yaşamı yitirdi

Otel çöktü, iki kişi öldü
Mosel bölgesindeki Kröv'de 14 kişinin kaldığı otelde önceki akşam saat 23:00'te çökme meydana geldi. Otelin bir kısmı enkaz yığınına dönerken, beş kişi yara almadan enkazdan çıktı, 9 kişi ise enkaz altında kaldı. Dün sabah iki yaşında çocuk ile anne ve babasının arasında bulunduğu altı kişi enkazdan sağ çıkarıldı. İki cesedin de çıkarıldığı enkazda kalan son kişi ile iletişim kuruldu. Gazetemiz yayına hazırlandığında bu kişi enkaz altından alınamamıştı. 17. yüzyıldan kalma otelde inşaat çalışması yürütüldüğü, ancak çökme nedeninin henüz bilinmediği açıklandı. TRİER
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Otel çöktü, iki kişi öldü
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