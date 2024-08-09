Çökmenin nedenini bilirkişi belirleyecek

ALMANYA'NIN Trier kenti yakınlarındaki Kröv'de çöken tarihi otelin enkazı altında kalan dokuz kişiden sekizi çıkarıldı. İki kişinin yaşamını yitirdiği çökmede, otel sahibi henüz enkaz altından alınamazken bilirkişi göreve başladı. Bilirkişinin hem otel çöküşünün nedenini araştırması, hem de kurtarma çalışmalarına yardımcı olması bekleniyor.POLİS sözcüsü, cesedin nasıl güvenli şekilde çıkarılabileceğine bakılması gerektiğini belirtti. "Bunun için beton blokların kaldırılması gerekiyor. Bilirkişi cesedi çıkarmak için ne tür ekipmanlara ihtiyaç duyulacağını belirleyecek. Ceset, en fazla çökme riski taşıyan bölgede bulunuyor" açıklaması yaptı. Enkazdan kurtulanlarda hafif yaralar olduğu da aktarıldı. TRİER