CDU/CSU’da ibre Söder’i gösterdi

Almanya'da 28 Eylül 2025'te gerçekleştirilecek olan genel seçim öncesi Birlik Partileri'nde (CDU/CSU) kimin başbakan adayı olarak halkın önüne çıkacağı bu sonbaharda belli olacak. CDU/CSU delegelerinin bu seçimi öncesi halk arasında gerçekleştirilen anket, CSU Lideri Markus Söder'in ismini ön plana çıkardı. Katılımcıların yüzde 38'i Söder'i iyi bir başbakan adayı olarak görüyor., mayıs sonuna göre dört puanlık bir artışla Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün (yüzde 36) ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in (yüzde 27) önünde yer aldı. Birlik partilerinin destekçileri arasında ise Söder yüzde 59 ile Merz ve Wüst'ün (her ikisi de yüzde 47) oldukça önünde bulunuyor. Ancak son genel seçimler öncesi Söder'in başbakanlık hırsı CDU/CSU'ya zarar vermişti. BERLİN