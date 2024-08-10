Haksız rekabet esnafı bitirir

Almanya'da son aylarda en çok konuşulan yiyecek kuşkusuz döner. Hayat pahalılığından şikâyet söz konusu olduğunda fiyatı örnek verilip "Döner 3 euro olsun" diye kampanyalar başlatılıyor. Politikacılar sosyal medya hesaplarında takipçi kazanmak için döneri kullanıyor, takipçilerine döner ısmarlamayı vaat ediyor. Başbakan, döner fiyatlarını aşağıya çekmesi için mesaj yağmuruna tutuluyor.Her türlü mecrada konu olan dönere şimdi de Almanya'nın en büyük süpermarketler zinciri Aldi Süd el attı. Süpermarket, şubelerinin önüne gezici döner büfeleri kurmaya başladı.Şimdilik ülkenin dört büyük şehrini turlayacak olan seyyar büfede, döner iki eurodan satılacak. "Herkese Döner" adı altında gerçekleşecek etkinliğin tüm gelirleri, bölgedeki yardım kuruluşlarına bağışlanacak.Aldi Süd, bu etkinlikle sadece en uygun fiyata döner sunmakla kalmayıp, sosyal sorumluluğu da önemsediğini göstermek istediğini açıkladı. Şirket, "Etkinlik, döner fiyatlarındaki artışla ilgili tartışmalara bir yanıt olarak ortaya çıktı. Popüler bir fast food'un özellikle uygun fiyatla sunulmasıyla, insanlara bir nevi mutluluk vermek ve fiyat lideri rolümüzü pekiştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.