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Giriş Tarihi: 10.8.2024

Hırsızlar bezdirdi bakandan yardım istedi

Süpermarketler zinciri sahibi iş insanı Şahin Karaaslan, yılda 800 bin euro zarara yol açan hırsızlardan illallah etti. Karaaslan, Adalet Bakanı’ndan yardım istedi

Fatih YILMAZ
Hırsızlar bezdirdi bakandan yardım istedi
Heidelberg ve Mannheim kentlerinde süpermarketleri bulunan Şahin Karaaslan, kalabalık gruplar halinde gelen profesyonel hırsızların yılda 800 bin euroluk mal çaldığını dile getirdi. Karaaslan, mağduriyetini yerinde anlatmak ve hırsızlığın sona ermesini sağlamak istedi ve Baden Württemberg Eyaleti Adalet Bakanı Marion Gentges'i marketine davet etti. Bakan, ziyarette adalet teşkilatında personel eksikliği olduğunu, bütçe görüşmelerinde bu konuyu gündeme getireceğini belirtip daha fazla personel alacaklarını anlattı. Gentges, "Hukuk devletiyiz suçlar asla cezasız kalmaz" dedi.
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Hırsızlar bezdirdi bakandan yardım istedi
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