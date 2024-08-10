Hırsızlar bezdirdi bakandan yardım istedi

Heidelbergve Mannheim kentlerinde süpermarketleri bulunan Şahin Karaaslan, kalabalık gruplar halinde gelen profesyonel hırsızların yılda 800 bin euroluk mal çaldığını dile getirdi. Karaaslan, mağduriyetini yerinde anlatmak ve hırsızlığın sona ermesini sağlamak istedi ve Baden Württemberg Eyaleti Adalet Bakanı Marion Gentges'i marketine davet etti. Bakan, ziyarette adalet teşkilatında personel eksikliği olduğunu, bütçe görüşmelerinde bu konuyu gündeme getireceğini belirtip daha fazla personel alacaklarını anlattı. Gentges, "Hukuk devletiyiz suçlar asla cezasız kalmaz" dedi.