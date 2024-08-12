Gülafer gençlere örnek olmak istiyor

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Munderkingen kasabasında belediye meclisine girmeyi başaran 16 yaşındaki Gülafer Cumert, gençlere destek ve örnek olmak istediğini dile getirdi. Yeşiller Partisi'nde milletvekili komşularının önerisi ile 9 Haziran'daki seçime giren ve 2500 seçmenden 549'unun oyunu alan Gülafer, seçilmesinin kendisine sürpriz olduğunu ifade etti. İlk belediye meclis toplantısını geride bırakan ve tatil için memleketi Edirne'ye giden Gülafer, "Okul arkadaşlarım beni çok destekledi. Zaten öğrenci temsilcisiyim ve bu yüzden teklif geldi. Bu işi gençlerin de yapabileceğini göstermek istiyorum" dedi. EDİRNE