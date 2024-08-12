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Giriş Tarihi: 12.8.2024

Gülafer gençlere örnek olmak istiyor

16 yaşında belediye meclis üyesi seçilen Gülafer Cumert, çalışmasında ağırlığı gençlere vereceğini söyledi. Gülafer, “Çok şeyi başaracağımızı herkese göstereceğim” dedi

Gülafer gençlere örnek olmak istiyor
Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Munderkingen kasabasında belediye meclisine girmeyi başaran 16 yaşındaki Gülafer Cumert, gençlere destek ve örnek olmak istediğini dile getirdi. Yeşiller Partisi'nde milletvekili komşularının önerisi ile 9 Haziran'daki seçime giren ve 2500 seçmenden 549'unun oyunu alan Gülafer, seçilmesinin kendisine sürpriz olduğunu ifade etti. İlk belediye meclis toplantısını geride bırakan ve tatil için memleketi Edirne'ye giden Gülafer, "Okul arkadaşlarım beni çok destekledi. Zaten öğrenci temsilcisiyim ve bu yüzden teklif geldi. Bu işi gençlerin de yapabileceğini göstermek istiyorum" dedi. EDİRNE
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Gülafer gençlere örnek olmak istiyor
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