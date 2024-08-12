NSU bizim için bir utançtır

Almanya'da ırkçı NSU terör örgütünün gerçekleştirdiği cinayet ve suçları anımsatacak dokümantasyon merkezi oluşturma çalışmasına hız verildi. Ana unsuru, NSU'nun işlediği suçlar ve yetkililerin bu süreçteki tutumlarını belgeleyen bir sergi alanı da olacak olan merkez için ilk alamada vakıf kurulacak. İçişleri Bakanlığı, kamu hukuku çerçevesinde vakıf kurulmasını öngören yasa taslağı için görüş alma sürecinin başladığını duyurdu.BAKANLIK, artık diğer federal bakanlıklar, eyaletler ve derneklerin bu taslak hakkında görüş bildirebileceklerini açıkladı. Vakfın, Berlin'de kurulacağı belirtilirken NSU kurban yakınlarının süreci yakından takip edebileceği ve vakıf çalışmalarına sürekli olarak dahil edileceği vurgulandı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, NSU'nun işlediği cinayetler ve devletin bu konudaki yetersizliğinin ülke için bir utanç kaynağı olarak kaldığını dile getirdi.FAESER, "On yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, özellikle kurbanların aileleri için hala birçok soru cevapsız. Planlanan belgeleme merkezi "bilgilendirme, aydınlatma ve buluşmaları sağlama" amacı taşıyor" şeklinde konuştu. Söz konusu merkezin henüz nerede oluşturulacağı belli olmazken, cinayetlerin işlendiği kentler başta olmak üzere merkeze talip olan pek çok şehir bulunuyor. Berlin ve Köln'de bu kentlerden ikisi. FRANKFURT