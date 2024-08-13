Emekliler çalışmak zorunda kalıyor

Almanya Sosyal Birlik Derneği (VdK), her gün, emeklilerin daha uzun süre çalışmaya nasıl teşvik edilebileceği konusunda fikirler üretildiği açıklamasında bulundu. Dernek, "Ancak, daha fazla çalışamayacak durumda olanlar unutuluyor" dedi. 2012'den itibaren emeklilik yaşının kademeli olarak 2029'a kadar 67'ye çekileceğine işaret eden dernek, emekliler arasında ciddi bölünmenin yaşandığına işaret etti, eşitsizliğin kaldırılmasını istedi.VDK Başkanı Verena Bentele, "Emeklilik yaşında ek gelir elde etme imkânlarının eşit olmayan dağılımı, yaşlı nesiller arasında bölünmeye yol açabiliyor. Bu noktada ciddi tehlikeler görüyoruz" diye konuştu. Bentele, bir tarafta, iyi eğitim almış ve iyi maaşlı, daha az fiziksel yük gerektiren işlerde çalışanlar olduğunu, diğer tarafta ise iyi maaşlı işler bulamayan ve çalışmaya devam etmek zorunda kalan insanlar bulunduğunu aktardı, "İkinci gruptakiler kaybeden" dedi.BENTELE, reforme edilmiş bir temel emeklilik, daha yüksek bir maluliyet emekliliği ve aile bireylerine bakanlara daha fazla emeklilik maaşı talep etti. VdK Başkanı, "Hükümet, herkesin emeklilik yaşına girdikten sonra iyi ve güvenli bir emekli maaşı almasını sağlamalı" dedi. Bentele, çalışmaya devam etmesi gerekenlerin, sadece gerçekten istemeleri halinde çalışmasını, yaşlılıkta yoksulluğun kişisel başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini de aktardı. FRANKFURTGeçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre, 50 yaş üzerindeki her iki kişiden biri emekliliğin yanı sıra çalışmayı düşünebildiğini dile getirdi. Ancak bu kişilerin yaklaşık üçte biri (yüzde 30,5) emeklilikteki paranın yetmediğini neden gösterdi. Anketin bir diğer sonucuna göre, çalışmaktan keyif alan grup özellikle akademisyenler (yüzde 70,8), serbest meslek sahipleri yüzde 70,8) ve memurlar (yüzde 64,4) olarak karşımıza çıkıyor.