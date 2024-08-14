CSU’dan erken seçim çıkışı

Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki bütçede tartışmasının durulmaması üzerine Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i göreve davet etti. CSU, Steinmeier'in bu anlaşmazlıklara müdahale etmesini istedi. CSU'nun diğer önerisi ise anlaşmazlığın ortadan kalmaması halinde erken seçime gidilmesi oldu.CSU Genel Sekreteri Martin Huber, "Cumhurbaşkanı Steinmeier'in koalisyondaki krizi açıkça dile getirmesi ve burada arabulucu olarak devreye girmesi gerekli. Kavgacı tarafları hükümet işlerine dönmeye davet etmeli ve bu tartışmayı sona erdirmelidir" dedi. Huber, son haftalar ve aylarda olduğu gibi, durumun kesinlikle önümüzdeki yılki genel seçimlere kadar bu şekilde devam edemeyeceğini vurguladı.HUBER, "Eğer Cumhurbaşkanı bile bu anlaşmazlığı çözemiyorsa, o zaman Cumhurbaşkanı'nın görevi Başbakan'a 'Koalisyon sona ermiştir, böyle devam edemez. Eğer şimdi bir çözüm bulunamazsa, güven oylaması kaçınılmazdır' mesajı vermeli" diye konuştu. Koalisyon ortakları, haftalardır federal bütçe konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Anlaştıkları sanılırken yeni uzlaşmazlık gündeme geliyor. FRANKFURTİNSA'NIN kamuoyu araştırmasına göre, bu Pazar günü seçim olsa Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, ırkçı AfD yüzde 18, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 10, FDP yüzde 5, BSW ise yüzde 9 oy alıyor. Bu durumda iktidar ortaklarının toplam oyu yüzde 31'de kalıyor. Erken seçim, CDU/CSU'ya iktidar yolunu açıyor.