Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi

ALMANYA'NIN çeşitli bölgelerinde önceki akşam ve gece boyunca yağmur ve fırtına etkili oldu. Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden Württemberg, fırtına ve yoğun yağmur nedeniyle zor saatler yaşadı. Bruchsal'da nehir taşarak Heidelsheim ilçesindeki tarihi şehir merkezini sular altında bıraktı. Su seviyesi 2 metreye kadar yükseldi.KARLSRUHE polisi, fırtına nedeniyle insanlardan acil olmayan seyahatlerden kaçınmalarını istedi. Bavyera'da bir tren, raylara devrilen ağaca çarptı. 260 yolcu otobüslerle taşındı. Wittmund'daki bakımevinde tavan çökmesi ihtimaline karşı 25 yaşlı, spor salonuna götürüldü. Duisburg'da da otoyolları su bastı. Sürücüler su birikintileri konusunda uyarıldı. FRANKFURT