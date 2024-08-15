Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi
Giriş Tarihi: 15.8.2024

Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aşırı sıcakların ardından gelen şiddetli fırtına, dolu ve yoğun yağmur, Almanya’da su baskınlarına neden oldu. Devrilen ağaçlar tren seferlerini aksattı

Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi
SU SEVİYESİ 2 METREYE ULAŞTI
ALMANYA'NIN çeşitli bölgelerinde önceki akşam ve gece boyunca yağmur ve fırtına etkili oldu. Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden Württemberg, fırtına ve yoğun yağmur nedeniyle zor saatler yaşadı. Bruchsal'da nehir taşarak Heidelsheim ilçesindeki tarihi şehir merkezini sular altında bıraktı. Su seviyesi 2 metreye kadar yükseldi.

SÜREKLİ UYARI YAPILDI
KARLSRUHE polisi, fırtına nedeniyle insanlardan acil olmayan seyahatlerden kaçınmalarını istedi. Bavyera'da bir tren, raylara devrilen ağaca çarptı. 260 yolcu otobüslerle taşındı. Wittmund'daki bakımevinde tavan çökmesi ihtimaline karşı 25 yaşlı, spor salonuna götürüldü. Duisburg'da da otoyolları su bastı. Sürücüler su birikintileri konusunda uyarıldı. FRANKFURT
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA