Unutkanlık pahalıya patladı

GARMİSCH Partenkirchen kentinde Türklerin kurduğu ve amatör kümede mücadele eden FC Neuhadern, sezon başlarken tüm müsabakalardan men edildi. Gerekçe ise kulübün 2021 yılından bu yana Bavyera Eyalet Spor Birliği (BLSV) üyesi olmaması ve birliğin sağladığı sigorta kapsamı dışında kalması oldu. Kulüp yöneticisi Utku Soysal, "Pandemi döneminde yöneticilerin çoğu kulübü terk etti. Tüm bilgi ve belgeler geçiş aşamasında kayboldu. Üyelik hakkında bilgimiz yoktu. Hatalıyız" dedi. BLSV, süreçten kulüplerin sorumlu olduğunu açıkladı. MÜNİH