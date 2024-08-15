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Giriş Tarihi: 15.8.2024

Unutkanlık pahalıya patladı

Temsilcimiz FC Neuhadern futbol kulübü, eyalet spor birliği üyeliğini uzatmayı unuttu. Durum üç yıl sonra anlaşılınca kulüp müsabakalardan men edildi

Unutkanlık pahalıya patladı
GARMİSCH Partenkirchen kentinde Türklerin kurduğu ve amatör kümede mücadele eden FC Neuhadern, sezon başlarken tüm müsabakalardan men edildi. Gerekçe ise kulübün 2021 yılından bu yana Bavyera Eyalet Spor Birliği (BLSV) üyesi olmaması ve birliğin sağladığı sigorta kapsamı dışında kalması oldu. Kulüp yöneticisi Utku Soysal, "Pandemi döneminde yöneticilerin çoğu kulübü terk etti. Tüm bilgi ve belgeler geçiş aşamasında kayboldu. Üyelik hakkında bilgimiz yoktu. Hatalıyız" dedi. BLSV, süreçten kulüplerin sorumlu olduğunu açıkladı. MÜNİH
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Unutkanlık pahalıya patladı
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