Barınaklarda durum dramatik

Türkiye'nin büyük sorun olarak görüp önlem aldığı sokak hayvanları, Almanya'da da mesele haline gelmeye başladı. Pek çok eyalette sokakta yaşayan yüz binlerce hayvanın kısırlaştırılması çalışması başlatıldı. Barınakların kapasitelerini doldurması üzerine sokağa bırakılan hayvan sayısında hızlı artış yaşandığı açıklandı. Hayvanları koruma dernekleri, acil önlem talebinde bulundu.KORONAVİRÜS döneminde evde kalan insanların bilinçsizce hayvan aldığını açıklayan Almanya Hayvanları Koruma Derneği ve Hayvanları Koruma Birliği, veteriner ücretlerindeki fahiş artışlar nedeniyle insanların hayvan bakmakta zorlandıklarını ve o dönemde alınan hayvanların önce barınaklara götürüldüğünü açıkladı. Birlik Başkanı Claudia Lotz, "Barınakların durumu tahmin edilenden de dramatik" diye konuştu.BAZI şehirlerde doluluk limitinin aşıldığını dile getiren Lotz, "Mama fiyatları artış gösterdi. İnsanlar hayvana bakmakta zorlanır oldu. Pandemi sona erip normale dönüldükten sonra yüz binlerce insan, aldıkları hayvanları barınaklara getirdi. Hayvan kabulünü durdurmak zorunda kalıyoruz. Barınakta çalışanlar da çok zor durumda. Acil bir kurtarma planı gerekiyor" dedi.AŞAĞI Saksonya Eyaleti'nde 200 binden fazla sokak kedisinin yeniden kısırlaştırılmasına başlanacak. Kısırlaştırma 19 Ağustos - 15 Eylül ve 4 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Aşağı Saksonya Hayvanları Koruma Derneği, 2018 baharındaki ilk kampanyasında kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla yaklaşık 18 bin 500 kedinin kısırlaştırıldığını açıkladı.