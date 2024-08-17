Lindner, Yeşillere kapılarını kapattı

HÜR Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, partisinin Yeşiller liderliğindeki olası bir hükümette yer almasını kesin bir dille reddetti. Lindner, ARD kanalına verdiği röportajda, "Benim için bir şey net: Daha fazla Yeşil, yani bir Yeşil başbakan ve daha Yeşil bir hükümet programı bize uygun olmaz" dedi. Lindner, açıklamasıyla Yeşillerin olası başbakan adayı Robert Habeck için de bir şey söylemiş olduğunu dile getirdi.KOALİSYON Hükümeti'nin küçük ortağı FDP, son kamuoyu yoklamalarında yüzde 4 ila 6 arasında oy alacak görünüyor. Partinin barajı aşıp aşamayacağı da henüz belli değilken Lindner'in çıkışının oy artırma çabası olduğu ifade edildi. Genel seçim, 28 Eylül 2025'te yapılacak. SPD, Yeşiller ve FDP'nin oluşturduğu koalisyonda sürekli ortaklar arasında uzlaşmazlık yaşandı. 2025 seçimi öncesi suların durulması da beklenmiyor. Duru DUVAN