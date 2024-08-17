NSU senaryosu yeniden sahnede

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Göppingen kenti yakınlarındaki Eislingen'de bir pizzacıya patlayıcı madde atıldı. Saat 01.40'ta gerçekleşen saldırıda 53 yaşındaki İtalyan işletmecisi Salvatore d'Onofrio ile 56 yaşındaki arkadaşının içeride olduğu anda gerçekleşen saldırıda, binadaki camlar kırıldı, yangın meydana geldi. Polis iki saldırganı yakaladı, ancak tıpkı NSU terör örgütünün Köln'ün Keup Caddesi'nde 9 Haziran 2004'te gerçekleştirdiği bombalı saldırıda olduğu gibi 'mafya hesaplaşması', 'uyuşturucu ticareti', 'koruma parası tehdidi' söylemi devreye girdi. Aynı yön saptırma yöntemi NSU cinayetlerinde de karşımıza çıkmıştı. FRANKFURT