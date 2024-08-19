Dönme dolapta can pazarı

POLİSİN açıklamasına göre olay sırasında tamamen dolu olan dönme dolabın bir gondolunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde toplam 24 gondoldan oluşan dönme dolabın ikinci bir gondoluna sıçradı. Büyük panik yaşanan olayda ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 25 kişi yaralandı. Bir kişinin gondoldan düşerek ağır yaralandığı açıklandı. Diğer yaralılar duman zehirlenmesi ve yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Yangının teknik sorundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Etkinliğe 30 bin kişi katıldı.