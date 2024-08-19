Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Dönme dolapta can pazarı
Giriş Tarihi: 19.8.2024

Dönme dolapta can pazarı

Leipzig yakınlarında düzenlenen bir festivalde kurulan dönme dolap hareket halindeyken yanmaya başladı. Olayda 25 kişi yaralandı

Mustafa AKBABA
Dönme dolapta can pazarı
POLİSİN açıklamasına göre olay sırasında tamamen dolu olan dönme dolabın bir gondolunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde toplam 24 gondoldan oluşan dönme dolabın ikinci bir gondoluna sıçradı. Büyük panik yaşanan olayda ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 25 kişi yaralandı. Bir kişinin gondoldan düşerek ağır yaralandığı açıklandı. Diğer yaralılar duman zehirlenmesi ve yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Yangının teknik sorundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Etkinliğe 30 bin kişi katıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dönme dolapta can pazarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA