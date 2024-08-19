Konut sahiplerine emlak vergisi şoku

2025 yılı ekonomik olarak zorlu geçeceğinin sinyallerini şimdiden verdi. İş yerleri işçi çıkarma planları yaparken, yeni yıldan itibaren emlak vergilerinin zamlanacağı ortaya çıktı. Artışın ne kadar olacağına yerel yönetimler karar verecek. Çok yakında belediyeler, zamlı vergi tarifesini ev sahiplerine gönderecek.Dorsten kentinde 93 metrekarelik dairesi için daha önce yılda 179 euro ödeyen konut sahibine 1920 euro ödemesi gerektiğine ilişkin bildirim gönderildi. Focus'un haberine göre Chemnitz'te 10 yıl önce 33 bin euro değer biçilen ve bu fiyat üzerinden vergi alınan dairenin yeni değeri 130 bin euro olarak bildirildi.