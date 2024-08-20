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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Dilek Kalaycı’ya rüşvet davası

Berlin eski sağlık senatörü Dilek Kalaycı hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Kalaycı, düğün masrafını üstlenen bir ajansa iş bağlamış

Dilek Kalaycı’ya rüşvet davası
AJANSA KIYAK
Berlin Başsavcılığı, Kalaycı'nın 2019'daki düğününü planlayan ve organize eden reklam şirketine ücret ödemediğini bildirdi. Kalaycı'nın bunun karşılığında ajansa reklam kampanyası verdiği iddia edildi. Savcılık, ajans ve Kalaycı hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi.

DÜĞÜN FATURASI İSTEMEDİ
İddianameye göre Kalaycı 11 bin 240 euro harcanan düğünü için fatura talep etmedi. Savcılık, düğünden para alınmaması karşılığında ajansa bir reklam kampanyası için 267 bin 830 euro ödendiğini iddia ediyor. Kalaycı açıklama yapmazken, avukatı iddiaları yalanladı. Mustafa AKBABA
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Dilek Kalaycı’ya rüşvet davası
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