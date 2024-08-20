Dilek Kalaycı’ya rüşvet davası

Berlin Başsavcılığı, Kalaycı'nın 2019'daki düğününü planlayan ve organize eden reklam şirketine ücret ödemediğini bildirdi. Kalaycı'nın bunun karşılığında ajansa reklam kampanyası verdiği iddia edildi. Savcılık, ajans ve Kalaycı hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi.İddianameye göre Kalaycı 11 bin 240 euro harcanan düğünü için fatura talep etmedi. Savcılık, düğünden para alınmaması karşılığında ajansa bir reklam kampanyası için 267 bin 830 euro ödendiğini iddia ediyor. Kalaycı açıklama yapmazken, avukatı iddiaları yalanladı. Mustafa AKBABA