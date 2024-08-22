1 günde 2 bin 165 suç işleniyor

Burakam 2022'ye kıyasla suç sayısının yüzde 12.6 arttığı, günde 2 bin 165 suçun gerçekleştiği anlamına geliyor. 2022'de 700 bin civarında suç kayıtlara geçmişti. Almanya'da geçen yıl sınır suçlarında artış görülürken, polise yönelik saldırılar da rekor düzeye çıktı. Sınır suçlarında ikamet hukuku ihlalleri ilk sırada yer aldı.Şiddet içeren suçların sayısı 31 bin 887'ye yükseldi. Cinsel suçlar da yüzde 14.9 artarak 2 bin 498'e çıktı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından tanıtılan rapora göre 235 bin 529 suçlu yakalandı. 21 bin 766 tutuklama emri infaz edildi. Polise yönelik şiddette de rekor düzeyde bir artış kaydedildi. Toplam 2 bin 979 polis görev başında saldırıya uğradı.