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Giriş Tarihi: 22.8.2024

Fürth, sezonu dualarla açtı

Alman 2. Lig ekibi Greuther Fürth, yeni sezonun açılışını dualarla gerçekleştirdi. Sezon açılışında imam Seyfettin Çoban da Kuran-ı Kerim okudu

İbrahim TAŞ
Fürth, sezonu dualarla açtı
Greuther Fürth stadında yaklaşık 500 taraftarın katılımıyla gerçekleşen törene, Fürth DİTİB Mevlana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı, cami din görevlisi Seyfettin Çoban, Greuther Fürth Futbol Kulübü Başkanı Holger Schwiewagner, Fürth Protestan Kilisesi Dekanı Prof. Jörg Sichelstiel ve Katolik Kilisesi Dekanı Andre Hermany katıldı. Sezon, Seyfettin Çoban'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Törende dernek başkanı Refet Avcı da bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Schwiewagner ise, "Yeni sezonun açılışı hayırlı olsun" dedi.
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Fürth, sezonu dualarla açtı
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