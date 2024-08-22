Fürth, sezonu dualarla açtı

Greuther Fürth stadında yaklaşık 500 taraftarın katılımıyla gerçekleşen törene, Fürth DİTİB Mevlana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı, cami din görevlisi Seyfettin Çoban, Greuther Fürth Futbol Kulübü Başkanı Holger Schwiewagner, Fürth Protestan Kilisesi Dekanı Prof. Jörg Sichelstiel ve Katolik Kilisesi Dekanı Andre Hermany katıldı. Sezon, Seyfettin Çoban'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Törende dernek başkanı Refet Avcı da bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Schwiewagner ise, "Yeni sezonun açılışı hayırlı olsun" dedi.