İşini kaybetmek kolay iş bulmak çok zor

İşpiyasasında son bir yıldır gözle görünür şekilde kötüleşme yaşandığını belirten Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, ülkedeki iş piyasasındaki durumun giderek zorlaştığını söyledi. Nahles, bu durumun bir süredir devam ettiğini ve artık endişe verici olduğunu belirtti.Piyasanın kötü olmasının kişisel fırsatların da önüne engel oluşturduğunu ifade eden Nahles, "İşe girmek şu anda her zamankinden daha zor. Ve işini kaybetme riski giderek daha da artıyor" dedi. Nahles, işsiz sayısının 2023'ün aynı dönemine göre 176 bin artarak 2.769 milyona yükseldiğini açıkladı.