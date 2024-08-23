Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri İşini kaybetmek kolay iş bulmak çok zor
Giriş Tarihi: 23.8.2024

İşini kaybetmek kolay iş bulmak çok zor

İş Ajansı Başkanı Nahles, ülkedeki ekonomik gerilemenin işgücü piyasasına da olumsuz yansıdığını belirtti. Nahles, “İşini kaybetmek çok kolay iş bulmak çok zor” dedi

Cengiz PARLAYAN
İşini kaybetmek kolay iş bulmak çok zor
DURUM ENDİŞE VERİCİ
İş piyasasında son bir yıldır gözle görünür şekilde kötüleşme yaşandığını belirten Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, ülkedeki iş piyasasındaki durumun giderek zorlaştığını söyledi. Nahles, bu durumun bir süredir devam ettiğini ve artık endişe verici olduğunu belirtti.




İŞSİZLİK ARTTI
Piyasanın kötü olmasının kişisel fırsatların da önüne engel oluşturduğunu ifade eden Nahles, "İşe girmek şu anda her zamankinden daha zor. Ve işini kaybetme riski giderek daha da artıyor" dedi. Nahles, işsiz sayısının 2023'ün aynı dönemine göre 176 bin artarak 2.769 milyona yükseldiğini açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İşini kaybetmek kolay iş bulmak çok zor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA