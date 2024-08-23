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Giriş Tarihi: 23.8.2024

Tren garında cinayet

Frankfurt Merkez Tren Garı’nda 27 yaşındaki Hakim E., bir başka Türk tarafından vurularak öldürüldü. Kaçamadan yakalanan katilin cinayeti kan davası nedeniyle işlediği belirtildi

Tren garında cinayet
Olay akşam saat 21.00 sularında meydana geldi. Garda 9 numaralı peronun önündeki Hakim E.'nin (27) arkasına yaklaşan bir kişi, silahını çekip genci başından vurdu. Genç yere düştükten sonra da birkaç el ateş eden 54 yaşındaki katil, ardından olay yerinden uzaklaştı. Tren garındaki polisler katili kaçamadan yakalarken, vurulan genç olay yerinde öldü. Polis, katilin Baden Württemberg Eyaleti'nde yaşadığını, öldürülen gencin ise Almanya'da sabit bir ikametinin olmadığını açıkladı. İddialara göre olay kan davasına dayanıyor. FRANKFURT
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Tren garında cinayet
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