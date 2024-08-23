Tren garında cinayet

Olay akşam saat 21.00 sularında meydana geldi. Garda 9 numaralı peronun önündeki Hakim E.'nin (27) arkasına yaklaşan bir kişi, silahını çekip genci başından vurdu. Genç yere düştükten sonra da birkaç el ateş eden 54 yaşındaki katil, ardından olay yerinden uzaklaştı. Tren garındaki polisler katili kaçamadan yakalarken, vurulan genç olay yerinde öldü. Polis, katilin Baden Württemberg Eyaleti'nde yaşadığını, öldürülen gencin ise Almanya'da sabit bir ikametinin olmadığını açıkladı. İddialara göre olay kan davasına dayanıyor. FRANKFURT