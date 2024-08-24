Tatile giden mülteciye yasak

ORTADA TEZAT VAR
Yapılan araştırmalara göre bazı mülteciler, Almanya'da koruma statüsünde olmalarına rağmen örneğin Afganistan'a giderek buradaki ailesini ziyaret ediyor. Siyasiler, hayati tehlike olduğu gerekçesiyle ülkelerini terk eden mültecilerin memleketlerine gitmelerinin bir tezat olduğunu belirtti.
TATİL YAPIYORLAR
SPD iç politika sözcüsü Sebastian Hartmann, "Hayatı tehlikede olanlara insani nedenlerden dolayı koruma sağlanıyor. Ancak, tatil için söz konusu ülkelere gidilirse, akut bir tehlike yok demektir" dedi. İncelemede, bazı mültecilerin istisnai seyahat etme iznini tatil amaçlı kullandığı ortaya çıktı.