Tatile giden mülteciye yasak

Yapılan araştırmalara göre bazı mülteciler, Almanya'da koruma statüsünde olmalarına rağmen örneğin Afganistan'a giderek buradaki ailesini ziyaret ediyor. Siyasiler, hayati tehlike olduğu gerekçesiyle ülkelerini terk eden mültecilerin memleketlerine gitmelerinin bir tezat olduğunu belirtti.SPD iç politika sözcüsü Sebastian Hartmann, "Hayatı tehlikede olanlara insani nedenlerden dolayı koruma sağlanıyor. Ancak, tatil için söz konusu ülkelere gidilirse, akut bir tehlike yok demektir" dedi. İncelemede, bazı mültecilerin istisnai seyahat etme iznini tatil amaçlı kullandığı ortaya çıktı.