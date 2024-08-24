Tehlike çanları Türkçe için çalıyor

Ülkenin nüfus bakımından en büyük eyaleti olan ve en çok Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'da Türkçe anadil derslerine ilgi giderek azalıyor. Ataşelikler, öğretmenler ve STK'ların çağrılarına rağmen anadil derslerine katılım düşmeye devam ediyor. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte artması beklenen Türkçe dersine ilgi, beklentilerin altında kaldı.İlginin yetersiz olması nedeniyle boşalan öğretmen kadrolarına da atama yapılmazken, ataşeler, öğretmenler ve STK'ların, "Türkçe derslerine katılın ve kayıt yaptırın" çağrısı karşılık bulmadı. Veli ve öğretmen dernekleri, Türkçe anadil derslerine katılımın sadece şubat ve mart aylarında değil, diğer zamanlarda da örgütlü bir şekilde kayıt yaptırılabileceğine dikkat çekti.WERDOHL Türk Veliler Birliği 2. Başkanı Ali Akdeniz, "Türkçe gönüllüsü olarak mücadele ediyoruz, ama velilerden istenilen geriye dönüş olmuyor. Derslerin geç saatlerde verilmesi ve Türkçe konusunda örgütlü olmamamız engel. Ama kendi davamıza kendimiz sahip çıkmıyoruz. Bunun da zararını gelecek kuşaklar hissedecektir" dedi ve katılım oranının sadece yüzde 19 olduğunu söyledi.BECKUM, Oelde ve Warendorf'ta yedi ayrı okulda Türkçe dersi veren öğretmen Şenol Yıldız, "Velilere ulaşmak ve derslere katılımı çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlgi gösterirsek engelleri aşarız. Gelecekte Türkçe'yi zor günler bekliyor" dedi. Ruhr Veliler Birliği eş başkanı Fatime Okuyucu da, "İlgisizlik ve Türkçe dersine katılımda değişen bir şey yok" diye konuştu.