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Giriş Tarihi: 24.8.2024

Zihinsel engelli Sevcan mayıstan bu yana kayıp

Berlin’de yaşayan Bulgaristan Türklerinden 54 yaşındaki Sevcan Ali’den 11 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. Ailesi, kadının hayatından endişe ediyor

Zihinsel engelli Sevcan mayıstan bu yana kayıp
DAHA ÖNCE DE KAYBOLDU
Kayıp olan Sevcan Ali'nin Berlin'de yaşayan ablasının yanına geldiği, Steglitz semtinde bulunan evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediği belirtildi. Sevcan Ali'nin ablası Fatma Aleksandrova, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu, daha önce iki kez kaybolduğunu ancak iki gün sonra bulunduğunu söyledi.

ABLA YARDIM İSTEDİ
Endişeli abla, "Kendisi çocuk gibi özel ilgi isteyen biri. Zihinsel engeli var, kim olduğunu, nerede oturduğunu anlatamaz. Kardeşimi görenlerin en yakın polis karakolunu veya beni 0157-50064856 numaralı telefondan aramalarını rica ediyorum. Perişan haldeyiz Hiçbir iz yok" diye konuştu. Fatih YILMAZ
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Zihinsel engelli Sevcan mayıstan bu yana kayıp
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