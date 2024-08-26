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Giriş Tarihi: 26.8.2024

Mezarlıkları temizleyip bakımlarını yaptılar

Fürth’te Mevlana Camii gönüllüleri, Müslüman ve kimsesizler mezarlığının bakım ve temizliğini gerçekleştirdi

Mezarlıkları temizleyip bakımlarını yaptılar
BAVYERA Eyaleti'nde bulunan Fürth DİTİB Mevlana Camii yönetimi, 2021'de mezarlıklar müdürlüğü ile yaptığı anlaşma çerçevesinde yılda üç kez gönüllü olarak mezarlığın temizliğini üstleniyor. Cami Dernek Başkanı Refet Avcı ve Din Görevlisi Seyfettin Çoban'ın organize ettiği çalışmaya derneğin cemaati ve üyeleri katıldı. Avcı çalışmanın sadece bir temizlik değil, aynı zamanda ölen Müslümanlara vefa borcunun yerine getirilmesi anlamı taşıdığını vurguladı. Avcı, "Sahipsiz kardeşlerimizin mezarları başta olmak üzere, tüm mezarların kapsamlı temizliğini yaptık. Mezarlarda yabani otları temizledik, ara yolları düzenledik, yazıları yeniledik" dedi. İbrahim Taş
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Mezarlıkları temizleyip bakımlarını yaptılar
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