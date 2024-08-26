Öğrenciler artık kredisiz geçinemiyor

Uzmanlar, Almanya'da öğrencilerin de durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda devletten BAföG kredisi alanların sayısında düşüş kaydedilirken, oran yeniden yükselişe geçti. Son artışla birlikte geri ödemeli krediyi kullanan öğrencilerin sayısı 635 bine yükseldi.Kredi, öğrenci ebeveynlerinin gelirine göre hesaplanıyor ve ortalama 640 euro olarak ödeniyor. Uzmanlar, Almanya'daki enflasyona göre ödemenin çok az olduğunu açıkladı. Alman Öğrenciler Birliği, BAföG kredisinin gözden geçirilmesi ve günümüz koşullarına göre uyarlanması çağrısı yaptı.