Alkışlar Belediye Başkanı Sunder’e

Depremzedelere yardım etmek üzere600 kişinin doldurduğusalonda duygulu anlaryaşandı. Antakya MedeniyetlerKorosu, 30 kişiliksaz ve sanatçı grubuylaRietberg'de verdiğikonserde ayakta alkışlandı.Konsere Münster BaşkonsolosuArif Hakan Yeter ve BelediyeBaşkanı Andreas Sunder de katıldı.Sunder'e plaket ve çiçek verilerekteşekkür edildi. Sunder, "Gelirinçocukların eğitimi için kullanılacağısöylenince, salondan kira almadık"dedi. Başkonsolos Yeter de "Sanatçılarımızıve izleyicileri tebrik ediyorum.Acının dili, dini, ırkı yoktur"diye konuştu.Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği konseri 600'ü aşkın kişi izledi. Gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı konserden sonra koro ayakta alkışlandı.Konser öncesi ve aralarda depremle ilgili kısa filmler ve slaytlar gösterildi.