Alkışlar Belediye Başkanı Sunder’e

Depremzedelere yardım etmek üzere
600 kişinin doldurduğu
salonda duygulu anlar
yaşandı. Antakya Medeniyetler
Korosu, 30 kişilik
saz ve sanatçı grubuyla
Rietberg'de verdiği
konserde ayakta alkışlandı.
Konsere Münster Başkonsolosu
Arif Hakan Yeter ve Belediye
Başkanı Andreas Sunder de katıldı.
Sunder'e plaket ve çiçek verilerek
teşekkür edildi. Sunder, "Gelirin
çocukların eğitimi için kullanılacağı
söylenince, salondan kira almadık"
dedi. Başkonsolos Yeter de "Sanatçılarımızı
ve izleyicileri tebrik ediyorum.
Acının dili, dini, ırkı yoktur"
diye konuştu.
Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği konseri 600'ü aşkın kişi izledi. Gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı konserden sonra koro ayakta alkışlandı.
Konser öncesi ve aralarda depremle ilgili kısa filmler ve slaytlar gösterildi.