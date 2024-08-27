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Giriş Tarihi: 27.8.2024

Alkışlar Belediye Başkanı Sunder’e

Antakya Medeniyetler Korosu, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Rietberg’de konser verdi. Belediye Başkanı Sunder, tahsis ettiği salondan para almadı

TEVFİK KARA
Alkışlar Belediye Başkanı Sunder’e
Depremzedelere yardım etmek üzere 600 kişinin doldurduğu salonda duygulu anlar yaşandı. Antakya Medeniyetler Korosu, 30 kişilik saz ve sanatçı grubuyla Rietberg'de verdiği konserde ayakta alkışlandı. Konsere Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter ve Belediye Başkanı Andreas Sunder de katıldı. Sunder'e plaket ve çiçek verilerek teşekkür edildi. Sunder, "Gelirin çocukların eğitimi için kullanılacağı söylenince, salondan kira almadık" dedi. Başkonsolos Yeter de "Sanatçılarımızı ve izleyicileri tebrik ediyorum. Acının dili, dini, ırkı yoktur" diye konuştu.



Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği konseri 600'ü aşkın kişi izledi. Gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı konserden sonra koro ayakta alkışlandı.



Konser öncesi ve aralarda depremle ilgili kısa filmler ve slaytlar gösterildi.
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Alkışlar Belediye Başkanı Sunder’e
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