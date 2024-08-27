Sınırlar polis kontrolünde olsun

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, mültecileri geri çeviren Bavyera modeline dayalı bir sınır polisinin kurulmasını talep etti. Söder, "Federal hükümet artık hızlı hareket etmeli. Açık bir kararlılığa ihtiyacımız var" dedi. Yeşiller Partisi'ne yüklenen Söder, partinin her şeyi engellediğini, Hıristiyan Birlik Partileri ile Yeşiller arasında işbirliği olmayacağını söyledi.Sınırdışıların hızlandırılması gerektiğini belirten Bavyera Eyalet Başbakanı, polise daha fazla yetki verilmesini istedi. Polisin yaya bölgelerinde rastgele kontroller yapması gerektiğini söyleyen Söder, "Şiddete müdahale etmek ve şiddete karşı çıkmak için doğru araçlara sahip değiliz. Polisin sebepsiz kontroller yapabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.Söder'inSolingen'deki olaydan sonraki sert tepkisi, zanlı İssa al Hasan hakkında sınırdışı kararı bulunmasına rağmen bunun uygulanmaması yatıyor. Zanlının sınırdışı kararı tebliğ edilmeden ortadan kaybolduğu, ardından da kendisine yeni bir tebligat gönderilmediği ortaya çıktı. Şimdi Söder, sınırdışı kararı olanların derhal gönderilmesini istiyor.