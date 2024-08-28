Torun’un katiline ömür boyu hapis

FRANKENTHAL Eyalet Mahkemesi, Türk işadamı İsmail Torun'u 2017 yılında öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ramazan G.'ye karşı önleyici tutuklama kararı verdi. Mahkeme, hükümlünün toplum için tehlikeli olduğunu açıklarken, bu karar 2018'den bu yana hapiste olan Ramazan G.'nin ömür boyu hapisten çıkamayacağı anlamına geliyor.SABAH'A konuşan İsmail Torun'un eşi Fatma Torun, adalete güvendiklerini belirterek, "Mahkemenin kararı çok yerinde. Bu katilin gün yüzü görmemesini istiyoruz. Kaçma şüphesi olduğu için zaten itirazı da reddedildi" dedi. Ramazan G., iki suç ortağıyla birlikte 2017 yılında Ludwigshafen'de yaşayan İsmail Torun'u kaçırmış ve ailesinden 1 milyon euro fidye istemişti.Katiller, fidye ödenmesine rağmen Torun'u boğarak öldürmüştü. Torun cinayetinde Ramazan G. ile birlikte Hüseyin T. ve Yasemin T. ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ramazan G. ve suç ortaklarının aynı şekilde 2016 yılında da Brühl kentinde Marijan Hrenek isimli Hırvat işadamını kaçırıp öldürdüğü ortaya çıkmıştı.