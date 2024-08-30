Duisburg kurbanları 40. yılında anıldı

SATIRailesinin yaşadığı evde çıkan yangında ailenin 7 ferdi yaşamını yitirmişti. Yangında Ferdane Döndü Satır (40), Çiğdem (7), Ümit (5), Songül (4), Zeliha ve Satır Turhan (18) kardeşler, enişte Rasim Turhan (19) ve 2.5 aylık bebeği Tarık Turhan yaşamını yitirmişti. Aynur Satır Akça, evde olmayan baba Ramazan ile kızları Rukiye ve Remziye sağ kurtulmuştu.sonra Evelin D. isimli bir Alman kadın, evi kundakladığını itiraf etti. Ancak kadının akıl hastası olduğu bildirildi ve hakkında dava açılmadı. Wanheimerort'ta düzenlenen anma töreninde aradan 40 yıl geçmesine rağmen olayın aydınlatılamaması eleştirildi. Aynur Satır'ın da katıldığı gösteride, artan ırkçılığa da dikkat çekildi.