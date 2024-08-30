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Giriş Tarihi: 30.8.2024

Duisburg kurbanları 40. yılında anıldı

Cengiz PARLAYAN
Duisburg kurbanları 40. yılında anıldı
SATIR ailesinin yaşadığı evde çıkan yangında ailenin 7 ferdi yaşamını yitirmişti. Yangında Ferdane Döndü Satır (40), Çiğdem (7), Ümit (5), Songül (4), Zeliha ve Satır Turhan (18) kardeşler, enişte Rasim Turhan (19) ve 2.5 aylık bebeği Tarık Turhan yaşamını yitirmişti. Aynur Satır Akça, evde olmayan baba Ramazan ile kızları Rukiye ve Remziye sağ kurtulmuştu.

KADIN İTİRAF ETTİ
10 YIL sonra Evelin D. isimli bir Alman kadın, evi kundakladığını itiraf etti. Ancak kadının akıl hastası olduğu bildirildi ve hakkında dava açılmadı. Wanheimerort'ta düzenlenen anma töreninde aradan 40 yıl geçmesine rağmen olayın aydınlatılamaması eleştirildi. Aynur Satır'ın da katıldığı gösteride, artan ırkçılığa da dikkat çekildi.
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Duisburg kurbanları 40. yılında anıldı
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