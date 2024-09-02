Azmetti ve 70 yaşında hat sertifikası aldı

HAGEN yakınlarında bulunan Wetter'deki DİTİB camisinde düzenlenen kursta kadınlara hat sanatı öğretildi. Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hemer Bölge Sorumlusu Emine Menlik'in öncülüğünde gerçekleşen kursa, çevre cami kadınlar kolu üyeleri katıldı ve büyük ilgi gösterdi.KADINLAR kursu başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldı. Kursiyerlere katılım belgelerini kaligrafi ve hat sanatı eğitmeni Muhammet Tanrıkulu takdim etti. En genç kursiyer 12 yaşındaki Elifnaz, en yaşlısı ise 70 yaşındaki Hacer Hanım oldu.