Solingen sonrası yeni önlem paketi

BUNA göre ikamet hukuku tedbirleri sıkılaştırılacak. Almanya'da koruma hakkına sahip olan ülkesine ahlaki bir gerekçe olmadan seyahat ederse, sığınma statüsünü kaybedecek. Ukraynalılar bu uygulamadan muaf. Otobüs ve trenlerde bıçak yasağı getirecek, polisin yetkileri genişletilecek.TREN istasyonlarında polis her zaman kontrol yapabilecek, polislerin elektro şok cihazı kullanmasına izin verilecek. Başka bir AB ülkesi üzerinden giriş yapan ve orada kayıtlı olan mültecilerin yardımlarından büyük oranda kesinti yapılacak, nakit ödeme veya ödeme kartı verilmeyecek.