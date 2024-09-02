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Giriş Tarihi: 2.9.2024

Solingen sonrası yeni önlem paketi

Alman Hükümeti, Solingen’deki bıçaklı saldırıdan sonra göç ve litica politikasında geniş bir önlem paketi üzerinde anlaştı. Büyük kısıtlamalar yolda

Fatih YILMAZ
Solingen sonrası yeni önlem paketi
POLİSE GENİŞ YETKİ
BUNA göre ikamet hukuku tedbirleri sıkılaştırılacak. Almanya'da koruma hakkına sahip olan ülkesine ahlaki bir gerekçe olmadan seyahat ederse, sığınma statüsünü kaybedecek. Ukraynalılar bu uygulamadan muaf. Otobüs ve trenlerde bıçak yasağı getirecek, polisin yetkileri genişletilecek.

NAKİT DEVRİ BİTTİ
TREN istasyonlarında polis her zaman kontrol yapabilecek, polislerin elektro şok cihazı kullanmasına izin verilecek. Başka bir AB ülkesi üzerinden giriş yapan ve orada kayıtlı olan mültecilerin yardımlarından büyük oranda kesinti yapılacak, nakit ödeme veya ödeme kartı verilmeyecek.
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Solingen sonrası yeni önlem paketi
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